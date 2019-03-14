Российский клуб признан самым неточным в Европе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/715/11925715/Snimok_ekrana_2018-08-26_v_23.44-pic905-895x505-23913.png">

Была проанализирована статистика европейских клубов по попаданию в створ ворот, сообщает «Советский спорт».

Эксперты CIES Football Observatory назвали самые точные команды и наоборот.

Первое место в этом рейтинге занимает английский «Манчестер Юнайтед», демонстрирующий точность попадания в створ в 48,6% случаев. А из не входящих в топ-5 европейских чемпионатов клубов отличился голландский «Аякс» (50,4%).

Реклама

В антирейтинге первая строчка принадлежит итальянскому «Кальяри» с 28,9% попаданий. Также худшим оказался самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов». Игроки данной команды лишь в четверти случаев попадают по воротам соперников.

Ранее главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев объяснил разгромное поражение команды от «Крыльев Советов» в 19-м туре РПЛ.