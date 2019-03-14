Российский клуб признан самым неточным в Европе
Была проанализирована статистика европейских клубов по попаданию в створ ворот, сообщает «Советский спорт».
Эксперты CIES Football Observatory назвали самые точные команды и наоборот.
Первое место в этом рейтинге занимает английский «Манчестер Юнайтед», демонстрирующий точность попадания в створ в 48,6% случаев. А из не входящих в топ-5 европейских чемпионатов клубов отличился голландский «Аякс» (50,4%).
В антирейтинге первая строчка принадлежит итальянскому «Кальяри» с 28,9% попаданий. Также худшим оказался самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов». Игроки данной команды лишь в четверти случаев попадают по воротам соперников.
Ранее главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев объяснил разгромное поражение команды от «Крыльев Советов» в 19-м туре РПЛ.