В США игрок и судья чуть не погибли во время футбольного матча

Страшный инцидент случился во время футбольного матча в одной из школ США, сообщает «Советский спорт».

По информации FOX16, столб с прожекторами упал прямо на поле на турнире в средней школе в Кларксвилле, штат Арканзас. Это произошло во время игры между командами школ Мена и Дарденелл.

В результате падения осветительной конструкции чуть не погибли судья и один из спортсменов. У арбитра двойной перелом — голени и малоберцовой кости, а у игрока Мены рассченения головы и ног. Медицинские работники наложили ему швы.

Официальной причиной обрушения является сильный ветер.

This is frightening...I would never think of a light pole crashing down at a high school stadium or field. Thank God no one died, but that ref appeared to suffer a major leg injury. Crazy video. pic.twitter.com/2QG6vkiEcF