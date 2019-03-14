В США игрок и судья чуть не погибли во время футбольного матча

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Страшный инцидент случился во время футбольного матча в одной из школ США, сообщает «Советский спорт».

По информации FOX16, столб с прожекторами упал прямо на поле на турнире в средней школе в Кларксвилле, штат Арканзас. Это произошло во время игры между командами школ Мена и Дарденелл.

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В результате падения осветительной конструкции чуть не погибли судья и один из спортсменов. У арбитра двойной перелом — голени и малоберцовой кости, а у игрока Мены рассченения головы и ног. Медицинские работники наложили ему швы.

Официальной причиной обрушения является сильный ветер.

Ранее российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своей травме голеностопа, с которой она выступала на Универсиаде в Красноярске.