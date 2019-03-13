ЦСКА разгромил «Динамо» и повел в четвертьфинальной серии КХЛ
ЦСКА дома с крупным счетом победил московское «Динамо» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ, передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 4:1.
У «армейцев» отличились Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Линден Вейна и Никита Нестеров. Гости ответили голом Михала Чайковски.
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Вторая игра серии состоится 15 марта.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
ЦСКА — «Динамо» — 4:1
1:0 – Капризов (Робинсон, Блажиевский) – 03:11 (5x5),
2:0 – Григоренко – 18:24 (5x5),
2:1 – Чайковски (Закриссон, Индрашис) – 21:15 (5x5),
3:1 – Вей (Окулов, Нестеров) – 29:58 (5x4),
4:1 – Нестеров (Окулов, Шалунов) – 41:42 (5x5)
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что клуб КХЛ сыграет по тактике Нурмагомедова.