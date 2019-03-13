Руки-базуки отказался от участия в «Брате-3» из-за съемок для порносайтов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/140/11622140/35-pic905-895x505-27249.jpg">

Блогеру Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», отказался сниматься в фильме «Брат-3», передает НСН.

Режиссером фильма должен был стать шоумен Стал Барецкий, который хотел дать Терешину основную роль в картине.

Однако Кирилл сбежал с пресс-конференции, узнав, что в «Брате-3» будут сцены порнографического характера.

Реклама

«Изначально, когда Барецкий пришел в бойцовский клуб «Шатун», он предложил принять участие в съемках. Был оговорен нормальный сюжет, а сейчас я слышу, там речь идет о порно, не порно…

Я в первую очередь мужчина, общаюсь с очень серьезными людьми, и я не позволю, чтобы я принимал участие в таких съемках. Я не вижу смысла сниматься и иметь какие-либо дела дальше с Барецким. И, да, мое имя использовали», — заявил «Руки-Базуки».

Ранее жена Павла Мамаева рассказала о встрече с супругом в СИЗО.