Бузова поддержала готовящуюся к операции жену Погребняка

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Певица Ольга Бузова поддержала жену нападающего «Урала» Павла Погребняка Марию, которая готовится сделать операцию на глаза, передает «Советский спорт».

«Маш, ты же знаешь, как я мучаюсь, вообще не вижу без линз. Я с тобой», — призналась Ольга Бузова в комментариях под постом подруги в инстаграме.

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Офтальмолог пообещал жене футболиста вернуть стопроцентное зрение безболезненным путем. На приеме у врача девушке объяснили, что вмешательство займет меньше минуты и не скажется негативно на ее привычном образе жизни.

«Можно купаться, летать, быть за рулем, пользоваться техникой, наносить косметику и даже тушь, а главное — рожать естественным путем», — заявила бизнес-леди, тонко намекнув на будущие планы касательно четвертного ребенка.

Операция должна пройти 14 марта в одной из частных столичных клиник. Цену вопроса Погребняк решила оставить в тайне.

Ранее жена Павла Мамаева рассказала о встрече с супругом в СИЗО.