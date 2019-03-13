Хабиб прокомментировал арест Макгрегора

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Чемпион в легком весе Асбсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов дал оценку ситуации с арестом ирландца Конора Макгрегора.

«Фальшивые игры, но люди верят в это, пишут об этом, обсуждают. Так работает шоу-бизнес», — написал Нурмагомедов в твиттере.

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Ирландец провел в окружной тюрьме Майами-Дейд около четырех часов. Залог за спортсмена составил $12,5 тыс.

По информации СМИ, Макгрегор был задержан 11 марта из-за того, что разбил телефон своего поклонника после того, как тот решил сделать фото бойца возле отеля в пять утра.

Пострадавшим является Ахмед Абдирзак из Англии. Он оценивает стоимость телефона в $1 тыс.

На данный момент российский и ирландский спортсмены отбывают дисквалификацию из-за участия в потасовке после поединка в рамках турнира UFC 229, где в четвертом раунде главного боя вечера Хабиб одолел Макгрегора болевым приемом.

Ранее Хабиб Нурмагомедов сохранил третье место в рейтинге UFC P4P.