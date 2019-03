Английский футболист подкараулил вратаря и повторил трюк Аршавина

Английский форвард «Карлайл Юнайтед» Халлам Холл оформил гол в матче второй лиги Англии против «Ноттс Каунти», подкараулив голкипера противника, сообщает «Советский спорт».

Видеоролик опубликован в твиттере Sporting Life Football.

Холл остался за спиной вратаря соперника Райана Шофилда после неудачной атаки. Он забрал мяч у вратаря, дождавшись пока тот устроит его на газоне, после чего отправил снаряд в пустые ворота.

Победу в игре со счетом 3:1 праздновали игроки «Ноттс Каунти».

В 2008 году ту же схему использовал российский нападающий Андрей Аршавин, игравший тогда за питерский «Зенита». Форвард воспользовался невнимательностью вратаря «Локомотива» Ивана Левенца в матче за Суперкубок. Сине-бело-голубые выиграл ту встречу со счетом 2:1.

OH MY WORD - is this the cheekiest goal of the season?@officialcufc @HallamHope we love it - great thinking!! pic.twitter.com/AtUiiEYoQX