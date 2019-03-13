Олейник видит ММА новой дисциплиной МОК

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник уверен, что скоро смешанные единоборства (ММА) скоро будут включены в дисциплины Олимпийских игр, передает РИА «Новости».

По словам спортсмена, ММА быстро развиваются и по популярности уже могут соперничать с боксом.

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«Есть ощущение, что единоборства по зрительской аудитории уже обгоняют бокс, когда-нибудь догонят и по гонорарам», — заявил боец.

В конечном итоге это приведет к интересу со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Если эта тенденция сохранится, то олимпийский комитет сам захочет включить в программу новый вид спорта», — сказал Олейник.

Он добавил, что бокс уже несколько лет стоит на месте в своем развитии по части коммерции и продвижения у аудитории.

МОК в конце ноября 2018 года заморозил планы по проведению боксерских поединках на Играх в Токио, а также приостановил внедрение системы квалификационных соревнований, после старта расследования в отношении Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

Ранее Артем Лобов рассказал о разнице между ММА и боксом без перчаток.