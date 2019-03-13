Чалов признан лучшим игроком 19-го тура чемпионата России

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Форвард московского ЦСКА Федор Чалов назван лучшим игроком 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Нападающий стал лидером в голосовании, которое РПЛ проводит совместно с «Матч ТВ» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР» в социальной сети «ВКонтакте».

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20-летний футболист набрал 18 399 голосов (42,88%).

В игре с казанским «Рубином» Чалов оформил гол и отдал голевую передачу, а армейцы смогли обыграть соперника со счетом 3:0.

Напомним, что форвард в сезоне-2018/19 отметился десятью голами в РПЛ и возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на матчи квалификации ЧЕ-2020.