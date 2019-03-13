Чалов признан лучшим игроком 19-го тура чемпионата России
Форвард московского ЦСКА Федор Чалов назван лучшим игроком 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».
Нападающий стал лидером в голосовании, которое РПЛ проводит совместно с «Матч ТВ» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР» в социальной сети «ВКонтакте».
20-летний футболист набрал 18 399 голосов (42,88%).
В игре с казанским «Рубином» Чалов оформил гол и отдал голевую передачу, а армейцы смогли обыграть соперника со счетом 3:0.
Напомним, что форвард в сезоне-2018/19 отметился десятью голами в РПЛ и возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России.
Ранее стал известен состав сборной России по футболу на матчи квалификации ЧЕ-2020.
�� Подводим итоги совместного голосования РПЛ, МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ: лучшим игроком 19-го тура стал Федор Чалов— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 13 марта 2019 г.
�� Нападающий ЦСКА набрал 18 399 голосов (42,88%) пользователей ВКонтакте
⚽ В матче против «Рубина» Чалов забил гол и отдал голевую передачу#ИгрокТура #ЦСКА pic.twitter.com/eYuyV2UCQq