Баскетболиста оштрафовали на $25 тысяч за угрозы в адрес фаната

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) решила оштрафовать разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, передает официальный сайт организации.

По словам пресс-службы лиги, игрок должен будет заплатить $25 тысяч за неприятную ситуацию с болельщиком «Юты Джаз», который случилась во время матча регулярного чемпионата.

Уэстбрук начал на повышенных тонах общаться с фанатом, когда сидел на скамейке запасных. В определенный момент баскетболист пообщела избить болельщика и его жену.

После игры лидер «Тандер» объяснил, что резко отреагировал на слова зрителя: «Встань на колени, как ты привык это делать».

Игра завершилась победой «Оклахомы» 98:89.

Ранее баскетболист Пол Джордан был оштрафован на $25 тысяч за публичную критику судей.

Things get heated between Russell Westbrook and Utah Jazz fans again. "I'll f*ck you up. You and your wife," he says. Not sure what these fans said to him, but he also had issues with Jazz fans during the postseason. pic.twitter.com/LquwRmLVNy