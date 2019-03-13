Утяшева рассказала о главной трагедии в жизни

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Бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева призналась, что до сих пор не может смириться со смертью матери, передает «Советский спорт».

Спортсменка скучает по скоропостижно скончавшейся родительнице.

47-летняя Зульфия Утяшева внезапно скончалась в 2012. Женщина умерла от инфаркта. Утрата настолько потрясла Утяшеву, что она несколько дней держала смерть втайне

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Экс-гимнастка долгое время находилась в депрессии. Отвлечь от боли потери ее смог муж, резидент Comedy Club, Павел Воля.

Чтобы почтить память о матери, Утяшева выставила в инстаграме совместное фото.

«7 лет как ни стало мамы… Время не лечит…», – гласила подпись к снимку.

Ляйсан Утяшева и ее мама выглядели, как подруги, появляясь вместе на светских мероприятиях.

Ранее покорившая интернет гимнастка вновь показала отличное выступление.