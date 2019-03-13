Жена Погребняка готовится к операции
Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария готовится сделать операцию на глаза, передает «Советский спорт».
Девушка давно мучается из-за проблем со зрением. Ей не могут помочь ни очки, ни линзы. Теперь она намерена раз и навсегда избавиться от мучений благодаря хирургическому вмешательству.
«Я согласилась на операцию на глаза», — рассказала Погребняк в инстаграме.
Офтальмолог пообещал жене футболиста вернуть стопроцентное зрение безболезненным путем. На приеме у врача девушке объяснили, что вмешательство займет меньше минуты и не скажется негативно на ее привычном образе жизни.
«Можно купаться, летать, быть за рулем, пользоваться техникой, наносить косметику и даже тушь, а главное — рожать естественным путем», — заявила бизнеследи, тонко намекнув на будущие планы касательно четвертного ребенка.
Операция должна пройти 14 марта в одной из частных столичных клиник. Цену вопроса девушка решила оставить в тайне.
Ранее стало известно, что младший брат Погребняка Кирилл продолжит карьеру в Швеции.
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Девочки, я решилась на операцию на глаза! Не могу я носить линзы, я в кровь раздираю свои глаза, не получается у меня снимать их�� Очки?! Я их теряю или забываю дома����♀ Ночные линзы?! Я не сплю по 8 часов!�� Я очень страшусь операции! Особенно меня напугала моя любимая свекровь, сказав, что я буду пару дней ходить с заклеенными глазами���� А ещё нельзя будет пользоваться телефоном и компьютером�� Уж про вождение автомобиля, я вообще молчу! А это для меня главный вопрос, т.к. я по утрам отвожу детей в школу! Сегодня приехала на консультацию и решила, если условия не понравятся, то забью на свою мечту о 100% зрении! Выбрала по отзывам клинику Smile eyes Прошла диагностику на 16-ти аппаратах. А узнав сколько длится операция, я просто потеряла дар речи! Не поверите! 25 секунд на каждый глаз! То есть вся операция длится меньше минуты������ На след.день нет ограничений НИКАКИХ, можно купаться, летать, водить машину, пользоваться тел, компьютером, наносить косметику и даже тушь! И Главное: Можно Рожать естественным путём! Нет ограничений Просто шок�� Решаюсь???