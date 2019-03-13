Жена Погребняка готовится к операции

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Жена нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария готовится сделать операцию на глаза, передает «Советский спорт».

Девушка давно мучается из-за проблем со зрением. Ей не могут помочь ни очки, ни линзы. Теперь она намерена раз и навсегда избавиться от мучений благодаря хирургическому вмешательству.

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«Я согласилась на операцию на глаза», — рассказала Погребняк в инстаграме.

Офтальмолог пообещал жене футболиста вернуть стопроцентное зрение безболезненным путем. На приеме у врача девушке объяснили, что вмешательство займет меньше минуты и не скажется негативно на ее привычном образе жизни.

«Можно купаться, летать, быть за рулем, пользоваться техникой, наносить косметику и даже тушь, а главное — рожать естественным путем», — заявила бизнеследи, тонко намекнув на будущие планы касательно четвертного ребенка.

Операция должна пройти 14 марта в одной из частных столичных клиник. Цену вопроса девушка решила оставить в тайне.

Ранее стало известно, что младший брат Погребняка Кирилл продолжит карьеру в Швеции.