Лобов выразил готовность сломать челюсть Малиньяджи

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Ирландский боец смешанного стиля (ММА) русского происхождения Артем Лобов прокомментировал возможный поединок с чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи, передает RT.

Спортсмен отметил, что с радостью сразится с американцем.

«С удовольствием, ведь для меня это новое испытание. Я готов к любому бою, независимо от соперника. Так было раньше, будет и теперь. Если поединок состоится, то преимущество будет на моей стороне. Я совсем не опасаюсь Малиньяджи и с удовольствием сломаю ему челюсть», — заключил Лобов.

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Он также считает, что боксеру не видать поединка с его другом бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Ранее Лобов подтвердил намерение Макгрегора провести реванш с Хабибом.