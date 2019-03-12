Игрок «Барселоны» пожалел о посещении вечеринки Неймара

<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/11900125/RTS1X43C-pic905-895x505-8493.jpg">

Хавбек каталонской «Барселоны» Артур Мело сожалеет о своем приезде на вечеринку в честь дня рождения партнера по сборной Бразилии Неймара, передает «Советский спорт».

Событие прошло в Париже 5 февраля, за два дня до матча «Барселоны» с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.

Реклама

Артур согласился прилететь на вечеринку, за что позднее просил прощения у партнеров и наставника Эрнесто Вальверде.

«Я ошибся, отправившись в Париж. Но я взрослый человек и могу отвечать за свои поступки», — цитирует Артура Goal.com..

Он добавил, что сокомандники его поддержали.

Полузащитник стал выступать за «Барселону» с лета 2018 года, перейдя из «Гремио» за €31 миллион. В текущем сезоне на его счету 30 матчей за клуб во всех турнирах.

Ранее Маринато Гильерме заявил, что не видит в Неймаре лидера сборной Бразилии.