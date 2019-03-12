Заседание IBU по восстановлению СБР пройдет в конце апреля
Стало известно, когда состоится заседание рабочей группы по восстановлению в правах Союза биатлонистов России (СБР), сообщает РИА «Новости».
По информации на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), собрание пройдет в России в конце апреля. Исполком IBU принял такое решение на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
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СБР был понижен до временного членства в декабре 2017 года за нарушение антидопинговых правил. В сентябре 2018 года попытки восстановить статус прошли безуспешно: конгресс IBU проголосовал против заявки союза. В ноябре IBU назвал список из 12 критериев, которые необходимо выполнить СБР.
Ранее глава IBU Олле Далин высказался относительно критики в отношении россиянина Александра Логинова.