Эксперт предпочла бы видеть на ЧМ Константинову вместо Медведевой

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко раскритиковала заявку Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на чемпионат мира в Японии, передает РИА «Новости».

В основной состав вошли чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева.

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«Посмешище на весь мир устроили, честно говоря. Должны быть правила, согласно которым состав отбирается на соревнованиях. Как выступил — то и получил. Если налажал, извини, готовься к следующему сезону. Вот так в идеале должно быть. Зачем нужны все эти прокаты, перекаты, закаты?» — приводит слова наствницы официальной сайт Олимпийского комитета России (ОКР.

Она также назвала тех фигуристок, которые достойны выступить на мировом первенстве, по ее мнению.

«Зачем вообще чемпионат России объявлять отборочным? На мой взгляд, никаких изменений после чемпионата России не должно уже быть, это спортивный принцип. Константинова, Загитова и Самодурова лучше остальных взрослых фигуристок выступили на чемпионате страны. Просто называйте тогда состав без всяких отборов и все», — заключила Гончаренко.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

Ранее Медведева отписалась от Туктамышевой в соцсетях и снова подписалась.