Минспорт Казахстана отрицает применение допинга лыжником Полтораниным

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Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы рассказал, что лыжник Алексей Полторанин, задержанный в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, не применял допинг, передает РИА «Новости».

Спортсмен заявил, что никогда не использовал запрещенные вещества, но думал об этом.

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«Полторанин не применял кровяного допинга, но он сходил к доктору в Германии и сдал кровь, это доказано. Сейчас мы на связи с адвокатами и юристами, вина спортсмена не в употреблении допинга, а в намерении», — подчеркнул Мухамедиулы на пресс-конференции.

Также государственный деятель отметил, что в Казахстане делают все, чтобы смягчить наказанием Полторанина.

Ранее прокуратура возбудила уголовное дело по ситуации с тремя эстонскими лыжниками.