«Краснодар» назвали самой играющей командой РПЛ
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал игру «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает газета «Известия».
«Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков, и отстает от лидера чемпионата «Зенита» на пять баллов.
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«Краснодар» на сегодня самая играющая команда лиги. Им важен не только результат, но и высокий уровень игры. То, как подопечные Мурада Мусаева пытаются действовать на поле, тяжело не только для соперников, но и для них самих», — заявил Игнатьев.
В матче 19-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» - -2:2.
Ранее Ари прокомментировал нереализованный пенальти в матче с «Оренбургом».