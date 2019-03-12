Бобровский не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Айлендерс»
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Айлендерс».
Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский смог отразить 18 ударов по своим воротам из 20.
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Нападающий Артемий Панарин провел на льду чуть более 20 минут, но результативными действиями не отличился.
Ранее передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Торонто».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Коламбус» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
1:0 — Пулок (Клаттербак, Пелеч), 06:11;
2:0 — Ли (Фильппула), 58:30.