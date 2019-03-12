Секундант Макгрегора вспомнил драку с Хабибом Нурмагомедовым

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Боец ММА Диллон Дэнис, который являлся секундантом Конора Макгрегора, вспомнил драку, которая произошла на турнире UFC 229, передает «Советский спорт».

Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову, который после боя выпрыгнул из октагона и напал на Дэниса.

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«Он тыкал в меня пальцем и оскорблял во время второго раунда, когда был близко к ограждению. После боя один из его менеджеров толкнул меня в спину. Я был весь в слюне Хабиба, когда он кинул в меня свою капу», — сказал Дэнис в шоу Ариэля Хелвани.

При этом боец отрицает, что оскорблял Нурмагомедова или как-то затрагивал мусульманство.

«Это бесчестные обвинения. У меня много близких друзей среди мусульман и представителей других религий. Я бы никогда ничего такого не сказал», — заверил боец.

Ранее сообщалось, что Макгрегор арестован в Майами-Бич.