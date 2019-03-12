Тренер «Ахмата» рассказал о «не очень хорошем диалоге» в раздевалке

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Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился эмоциями после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала», передает «Советский спорт».

Встреча, которая прошла в Грозном, завершилась результативной ничьей — 1:1.

«Меня немного разозлила ситуация, которая произошла после середины первого тайма. Мы вдруг пропустили мяч, пропустили очень глупо — потеряли свой аут, отдали сопернику. Они быстро ввели мяч в игру в этой же зоне, а мы среагировали на эпизод так безобразно, что они дошли до штрафной, и мы занесли мяч в свои ворота.

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После этого мы были в каком-то шоке, реагировали очень поздно, стали играть какими-то длинными передачами. Нужно было продолжать искать те зоны, откуда мы создали два-три момента, когда могли забить. До конца тайма сломали свою игру. Разговор в раздевалке был не очень хороший, мягко говоря.

Сказал ребятам, что каждая их маленькая проблема — моя большая проблема. Мне нужно думать, как это решать и что делать», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Ахмата».

Ранее наставник «Урала» объяснил ничью с «Ахматом».