Фигуристка Сотскова успевает совмещать учебу и спорт
Ректор ГИТИС, в котором учится российская фигуристка Мария Сотскова, Григорий Заславский рассказал, как спортсменке удается совмещать спорт и учебу, передает ТАСС.
Сотскова учится в театральном институте на специальности режиссер-постановщик.
«Понятно, что такого рода занятые люди с самого начала просят об индивидуальном плане, но это не значит, что они пропускают какие-то предметы. Мы в те периоды, когда он или она находится в Москве, стараемся весь образовательный модуль выдать. Поскольку у нас образование в принципе носит индивидуальный характер, то никаких особых проблем здесь нет», — отметил Заславский.
На Универсиаде в Красноярске Сотскова заняла седьмое место.
Ранее сообщалось, что фигуристка Самодурова одновременно пела и показывала программу.