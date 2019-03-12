Фигуристка Сотскова успевает совмещать учебу и спорт

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Ректор ГИТИС, в котором учится российская фигуристка Мария Сотскова, Григорий Заславский рассказал, как спортсменке удается совмещать спорт и учебу, передает ТАСС.

Сотскова учится в театральном институте на специальности режиссер-постановщик.

«Понятно, что такого рода занятые люди с самого начала просят об индивидуальном плане, но это не значит, что они пропускают какие-то предметы. Мы в те периоды, когда он или она находится в Москве, стараемся весь образовательный модуль выдать. Поскольку у нас образование в принципе носит индивидуальный характер, то никаких особых проблем здесь нет», — отметил Заславский.

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На Универсиаде в Красноярске Сотскова заняла седьмое место.

Ранее сообщалось, что фигуристка Самодурова одновременно пела и показывала программу.