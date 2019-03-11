Зарплата Зидана в «Реале» составит € 16 млн в год

<img src="//img.gazeta.ru/files3/265/12237265/RTX6QNP6-pic905-895x505-67515.jpg">

Стала известна зарплата нового наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, передает «Советский спорт».

Она составит € 16 млн в год, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира в твиттере.

11 марта француз подписал контракт с «Королевским клубом» до лета 2022 года.

Реклама

Зидан ранее уже тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год, с которым выигрывал чемпионат Испании и Суперкубок страны, три Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и клубный чемпионат мира.

Будучу игроком мадридцев, француз брал золото чемпионата Испании, двух Суперкубков Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и межконтинентального кубка.

Ранее Серхио Рамос и Марсело поругались на тренировке «Реала».