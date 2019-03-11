Легенда «Барселоны» назвал идеальную замену для Месси

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Бывший игрок «Барселоны», звездный бразилец Ривалдо заявил, что заменой для нападающего каталонского клуба Лионеля Месси мог бы стать форвард «ПСЖ» Неймар, передает «Советский спорт».

«Поиск замены Месси должен заботить руководство и фанатов клуба. Нужно искать замену, но это будет сложно. Кто может быть идеальным вариантом? Только Неймар. Если он вернется в «Барселону», это будет очень хорошо. Он является отличным игроком, который знает, как изменить ситуацию», — цитирует Ривалдо Sport.es.

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Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года как раз из «Барселоны» за € 222 млн.

В последнее время СМИ все больше сватают бразильца обратно в Каталонию.

Ранее Серхио Рамос и Марсело поругались на тренировке «Реала».