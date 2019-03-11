Легенда «Барселоны» назвал идеальную замену для Месси
Бывший игрок «Барселоны», звездный бразилец Ривалдо заявил, что заменой для нападающего каталонского клуба Лионеля Месси мог бы стать форвард «ПСЖ» Неймар, передает «Советский спорт».
«Поиск замены Месси должен заботить руководство и фанатов клуба. Нужно искать замену, но это будет сложно. Кто может быть идеальным вариантом? Только Неймар. Если он вернется в «Барселону», это будет очень хорошо. Он является отличным игроком, который знает, как изменить ситуацию», — цитирует Ривалдо Sport.es.
Реклама
Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года как раз из «Барселоны» за € 222 млн.
В последнее время СМИ все больше сватают бразильца обратно в Каталонию.
Ранее Серхио Рамос и Марсело поругались на тренировке «Реала».