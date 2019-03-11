Сборная России дала комментарий о громком заявлении Панарина
Пресс-служба сборной России отреагировала на заявление форварда «Коламбуса» Артемия Панарина, передает «Советский спорт».
Ранее хоккеист высказался по поводу митинга за свободу Рунета:
«Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?»
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В национальной команде же попросили не смешивать спорт и политику.
«Многие СМИ сегодня просят нас прокомментировать высказывание Артемия Панарина в его инстаграме. У нас один ответ: спорт вне политики», — говорится в сообщении в твиттере.
Ранее мать чемпиона мира по боксу была застрелена заместителем шерифа.