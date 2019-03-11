Форвард «Сампдории» скрывался от полиции и разбил машину

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Нападающий итальянской «Сампдории» Грегуар Дефрель попал в незавидную ситуацию.

Как передает Gianlucadimarzio.com, ночью 11 марта в Генуе находясь за рулем своего «Мерседеса» француз пытался скрыться от служб правопорядка и, потеряв управление, съехал с дороги.

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Никто не пострадал, однако получили повреждения несколько автомобилей.

Как итог, Дефреля лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде — «Сампдория» скоро примет меры в отношении игрока.

27-летний футболист был арендован «Сампдорией» у «Ромы» летом 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету в 26 матчах Серии A шесть голов и две голевые передачи.

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