Международная ассоциация легкой атлетики озвучила долги России
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) назвала размер задолженности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за вторую половину 2018 года, передает ТАСС.
Президент федерации Дмитрий Шляхтин рассказал о том, что российская организация должна зарубежной $460 тыс.
«Теперь есть понимание порядка сумм, которые IAAF выставит нам в будущем. Хочу подчеркнуть, что эти цифры нам удалось получить только неделю назад. Конечно, мы вели и ведем работу по поиску источников финансирования данной задолженности, ведь для ВФЛА, как вы понимаете, эта сумма является достаточно крупной. Не будем забывать, что в связи с допинговыми скандалами мы потеряли титульных спонсоров федерации, и нашу финансовую ситуацию не назовешь простой», — приводит слова главы ВФЛА пресс-служба федерации.
По словам Шляхтина, IAAF прислала сумму задолженности только 5 марта, в нее входят расходы на работу рабочей группы IAAF и судебные издержки по делам российских легкоатлетов в Спортивном арбитражном суде.
На данный момент долг Всероссийской федерации перед ассоциацией составляет более $3,22 млн.
Ранее легкоатлетка Сидорова выиграла золото Зимнего тура IAAF.