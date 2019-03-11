Международная ассоциация легкой атлетики озвучила долги России

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) назвала размер задолженности Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за вторую половину 2018 года, передает ТАСС.

Президент федерации Дмитрий Шляхтин рассказал о том, что российская организация должна зарубежной $460 тыс.

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«Теперь есть понимание порядка сумм, которые IAAF выставит нам в будущем. Хочу подчеркнуть, что эти цифры нам удалось получить только неделю назад. Конечно, мы вели и ведем работу по поиску источников финансирования данной задолженности, ведь для ВФЛА, как вы понимаете, эта сумма является достаточно крупной. Не будем забывать, что в связи с допинговыми скандалами мы потеряли титульных спонсоров федерации, и нашу финансовую ситуацию не назовешь простой», — приводит слова главы ВФЛА пресс-служба федерации.

По словам Шляхтина, IAAF прислала сумму задолженности только 5 марта, в нее входят расходы на работу рабочей группы IAAF и судебные издержки по делам российских легкоатлетов в Спортивном арбитражном суде.

На данный момент долг Всероссийской федерации перед ассоциацией составляет более $3,22 млн.

Ранее легкоатлетка Сидорова выиграла золото Зимнего тура IAAF.