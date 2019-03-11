Дубль Бензема помог «Реалу» в меньшинстве разгромить «Вальядолид»

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Мадридский «Реал» разгромил «Вальядолид» в матче 27-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Вальядолиде, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Карим Бензема, также отличились Рафаэль Варан и Лука Модрич. У хозяев мяч забил Ануар Тухами.

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На 80-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Реала» Каземиро.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания. Примера. 27-й тур

«Вальядолид» (Вальядолид) — «Реал» (Мадрид) — 1:4

Голы: 1:0 — Тухами, 29; 1:1 — Варан, 34; 1:2 — Бензема, 51 (пенальти); 1:3 — Бензема, 59; 1:4 — Модрич, 85.