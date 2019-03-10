Тренер «Анжи» сравнил молодых игроков с новобранцами в Великой Отечественной

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Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России против московского «Локомотива».

«Вторую половину встречи занес бы нам в актив, а первый тайм не получился таким, как хотелось, была скованность. При этом понимаю молодых ребят, которые дебютируют. В перерыве сказал, что над ними не должен довлеть результат. За него отвечаю я, а они отвечают за действия на поле», — сказал Адиев в эфире «Матч Премьер».

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Также специалист прокомментировал ситуацию в клубе, связанную с финансовыми проблемами.

«Как в годы Великой Отечественной войны на фронт брали в 16 лет, так и нам приходится бросать молодых футболистов в пекло. Надеюсь, со временем они будут действовать увереннее», — отметил Адиев.

Встреча между «Анжи» и «Локомотивом», прошедшая в столице Дагестана, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.