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Сборная России завоевала 100 медалей на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Сотую медаль принесла России мужская сборная по бенди, которая в финале обыграла команду Швеции со счетом 6:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию победного матча.

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Россия захватила уверенное первое место в общекомандном медальном зачете Универсиады. В активе команды 5 золотых, 35 серебряных и 30 бронзовых. Второе место занимает команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке располагается сборная Японии (4-4-3).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Ранее сообщалось, что Россия разгромила Швецию в финале турнира по бенди на Универсиаде.