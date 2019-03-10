Юморист с телеканала готов сразиться с Хабибом Нурмагомедовым
Актер шоу «Импровизация» на ТНТ Антон Шастун заявил о готовности сразиться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, передает «СтарХит».
По словам комика, его не пугает собственное субтильное телосложение.
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Актер отвечал а вопросы анкеты издания, среди которых была фраза, которую надо было продолжит: «Очень удивлюсь, если мне позвонит...». Шастун тут же вспомнил дагестанского бойца.
«Очень удивлюсь, если мне позвонит... Хабиб Нурмагомедов и предложит бой. Сразу соглашусь!» — заявил он.
Также юморист признался, что мечтал быть похожим на американского рестлера Джона Сину.
Ранее вышедший из тюрьмы российский боец назвал Хабиба Нурмагомедова дрыщом.