Юморист с телеканала готов сразиться с Хабибом Нурмагомедовым

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Актер шоу «Импровизация» на ТНТ Антон Шастун заявил о готовности сразиться с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, передает «СтарХит».

По словам комика, его не пугает собственное субтильное телосложение.

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Актер отвечал а вопросы анкеты издания, среди которых была фраза, которую надо было продолжит: «Очень удивлюсь, если мне позвонит...». Шастун тут же вспомнил дагестанского бойца.

«Очень удивлюсь, если мне позвонит... Хабиб Нурмагомедов и предложит бой. Сразу соглашусь!» — заявил он.

Также юморист признался, что мечтал быть похожим на американского рестлера Джона Сину.

Ранее вышедший из тюрьмы российский боец назвал Хабиба Нурмагомедова дрыщом.