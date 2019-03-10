Немецкая полиция прибыла в Эстерсунд на чемпионат мира по биатлону
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что немецкая полиция прибыла в шведский Эстерсунд, где проходит чемпионат мира по биатлону, передает «Советский спорт».
По словам ведущего, на вопрос о причинах присутствия в Эстерсунде сотрудников полиции Германии ему ответили, что немецкие служители закона обмениваются опытом со шведскими коллегами.
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27 февраля на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Австрии прошел антидопигровый рейд, в ходе которого были задержаны пятеро спортсменов.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон вновь критически отозвался о российском биатлонисте Александре Логинове.