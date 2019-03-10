Кучеров установил рекорд «Тампы» по очкам за сезон НХЛ

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Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил клубный рекорд по количеству очков, набранных в рамках одного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

В матче против «Детройт Ред Уингз» россиянин забросил шайбу и увеличил преимущество в счете — 2:0.

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Теперь в активе Кучерова 109 (32+77) очков в 68 матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Венсану Лекавалье — 108 (52+56) баллов в 82 встречах.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтинг» стала первой командой в нынешнем сезоне, которая гарантировала себе участие в плей-офф НХЛ.