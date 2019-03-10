Конькобежец Румянцев выиграл общий зачет Кубка мира на длинных дистанциях

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Россиянин Александр Румянцев стал победителем в общем зачете Кубка мира по конькобежному спорту на длинных дистанциях (5000 м и 10 000 м), сообщает ТАСС.

На последнем этапе в Солт-Лейк-Сити россиянин стал четвертым на дистанции 5000 метров с результатом 6 минут 10,785 секунды. Первое место занял голландец Патрик Руст (6.03,706), вторым стал его соотечественник Марсель Боскер (6.08,904), третьим — канадец Тед-Ян Блумен (6.09,645).

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В общем зачете Кубка мира Румянцев набрал 322 очка. Второе место занял Боскер (320), третье — представитель Норвегии Сверре Лунде Педерсен (317).

Ранее сообщалось, что российский конькобежец Павел Кулижников занял третье место в зачете Кубка мира на дистанции 1000 метров.