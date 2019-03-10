Конькобежец Кулижников установил мировой рекорд на дистанции 500 метров
Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, сообщает ТАСС.
Россиянин преодолел дистанцию за 33,61 секунды, установив мировой рекорд. Второе место занял представитель Японии Тацуя Синхама (33,83). Третьим стал его соотечественник Юма Мураками (34,11).
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Предыдущий мировой рекорд на дистанции 500 метров также принадлежал Кулижникову — 33,98 секунды.
Конькобежный спорт. Кубок мира. 6-й этап. Солт-Лейк-Сити (США)
Мужчины, 500 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 33,61 (мировой рекорд).
2. Тацуя Синхама (Япония) — +0,21.
3. Юма Мураками (Япония) — +0,49