Шведский биатлонист вновь раскритиковал Логинова

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Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон вновь критически отозвался о российском биатлонисте Александре Логинове, передает «Советский спорт».

Причиной критики в очередной раз стал допинг. Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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9 марта россиянин выиграл серебряную медаль в спринте на чемпионате мира, затем отказавшись от общения с журналистами до конца мирового первенства из-за вопросов о допинге.

«Я бы хотел, чтобы его здесь не было. Правила есть правила, но их нужно ужесточить. Если тебя обвинили в применении эритропоэтина, ты должен быть дисквалифицирован вне зависимости от того, русский ты, немец, швед или Логинов», — приводит слова Самуэльссона Dagbladet.

Ранее глава СБР объяснил решение Логинова не общаться с прессой.