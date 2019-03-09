Главу российского биатлона попросили уйти с позором

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отрицательно высказался о работе тренерского штаба российской сборной на чемпионате мира, передает РИА «Новости».

Спортсмен выразил недовольство поведением биатлонистки Евгении Павловой, которая во время соревнований по спринту сидела в инстаграме и общалась с болельщиками. Тихонов считает, что неподобающее поведение для атлета. Также он раскритиковал Союз биатлонистов России (СБР).

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«В целом замечу, что главе СБР Владимиру Драчеву следует встать и уйти с позором. Нынешний тренерский состав является самым слабым из тех, что когда-либо был», — заявил четырехкратный победитель Игр.

Ни одна биатлонистка из России не смогла завоевать медаль в спринте. Лучший среди россиянок оказалась Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая восьмое место.

Ранее сборная России по биатлону завоевала золото в одиночной смешанной эстафете на Универсиаде в Красноярске.