Уайлдер пообещал выйти на ринг с Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил о готовности провести бой с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, передает «Советский спорт».
Спортсмен уверил фанатом, что такой поединок обязательно случится.
«Бой с Джошуа будет. Бой обязательно случится. Я не хочу, чтобы люди беспокоились о том, увидят ли они этот бой или нет. Вы увидите шоу Деонтей Уайлдер против Энтони Джошуа.Мы будем одним чемпионом, одним лицом, одним именем, и это может произойти в ближайшее время. Вы, ребята, просто должны продолжать ждать и молиться. Это случится, я просто хочу всех успокоить, это займет некоторое время», — приводит слова Уайлдера Thaboxingvoice.
До этого президент WBC Маурицио Сулейман заявил, что чемпион обязан встретиться на ринге с Домиником Бризилом.