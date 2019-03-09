Уайлдер пообещал выйти на ринг с Джошуа

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Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил о готовности провести бой с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, передает «Советский спорт».

Спортсмен уверил фанатом, что такой поединок обязательно случится.

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«Бой с Джошуа будет. Бой обязательно случится. Я не хочу, чтобы люди беспокоились о том, увидят ли они этот бой или нет. Вы увидите шоу Деонтей Уайлдер против Энтони Джошуа.Мы будем одним чемпионом, одним лицом, одним именем, и это может произойти в ближайшее время. Вы, ребята, просто должны продолжать ждать и молиться. Это случится, я просто хочу всех успокоить, это займет некоторое время», — приводит слова Уайлдера Thaboxingvoice.

До этого президент WBC Маурицио Сулейман заявил, что чемпион обязан встретиться на ринге с Домиником Бризилом.

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