Российскую биатлонистку пристыдили за неприличные слова в адрес фанатов

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова Евгении Павловой в адрес болельщиков, опубликованные в инстаграме перед стартом спринта на чемпионате мира шведском Эстерсунде.

Спортсменка написала в инстаграме, чтобы недоброжелатели «оставили свое дерьмо при себе».

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«Это говорит о ее невоспитанности.Раз ты становишься публичным человеком, значит, должен быть готовым играть по правилам публичности. А публичность подразумевает сдержанность и корректность, потому что у каждого человека свое мнение. И нужно уважать любой мнение, даже совсем неожиданное и неприятное. Либо тогда заканчивай со спортом и живи сама с собой», — цитирует Васильева «Спорт день за днем».

По мнению эксперта, в Союзе биатлонистов России (СБР) недостаточно работают со спортсменами, чтобы избежать подобных инцидентов.

Ранее биатлонистка Павлова пожаловалась на травлю в соцсетях.