Футболистки сборной США подали в суд на федерацию футбола из-за дискриминации

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Футболистки женской сборной США подали в суд на Федерацию футбола США, сообщает ТАСС.

Как передает NBC, 28 членов национальной команды обвинили организацию в дискриминации. Спортсменки жалуются на заработную плату, медицинское обслуживание, условия поездок и объем тренировок.

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Отмечается, что иск был подан за три месяца до старта чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что бухгалтер украл у английского клуба £250 тыс на услуги порномодели.