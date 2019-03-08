Футболистки сборной США подали в суд на федерацию футбола из-за дискриминации
Футболистки женской сборной США подали в суд на Федерацию футбола США, сообщает ТАСС.
Как передает NBC, 28 членов национальной команды обвинили организацию в дискриминации. Спортсменки жалуются на заработную плату, медицинское обслуживание, условия поездок и объем тренировок.
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Отмечается, что иск был подан за три месяца до старта чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что бухгалтер украл у английского клуба £250 тыс на услуги порномодели.