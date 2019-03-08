Леннокс Льюис готов провести реванш с Майком Тайсоном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/206/10860206/2017-08-27T051223Z_1031887043_HP1ED8R0EGM81_RTRMADP_3_BOXING-MAYWEATHER-MCGREGOR-pic905-895x505-27203.jpg">

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис заявил, что готов провести реванш против американца Майка Тайсона за $100 млн, передает «Советский спорт».

«Вы знаете, я говорил людям, что готов вернуться в бокс за $ 100 млн. Так что если вы серьезно, то покажите мне контракт. Когда я смотрю на бойцов прошлого, то думаю, что их заставляет оставаться в спорте так долго.

Реклама

Причина в том, что это единственное, что они умеют делать. Такие парни не будут пробовать себя в музыке, или в танцах, или где-либо еще», — цитирует Льюиса Daily Mail.

Поединок между Льюисом и Тайсоном состоялся в 2002 году. Тогда британец одержал победу нокаутом в восьмом раунде.

Ранее сообщалось, что Тайсон в молодости хотел заплатить за драку с гориллой.