Леннокс Льюис готов провести реванш с Майком Тайсоном
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис заявил, что готов провести реванш против американца Майка Тайсона за $100 млн, передает «Советский спорт».
«Вы знаете, я говорил людям, что готов вернуться в бокс за $ 100 млн. Так что если вы серьезно, то покажите мне контракт. Когда я смотрю на бойцов прошлого, то думаю, что их заставляет оставаться в спорте так долго.
Причина в том, что это единственное, что они умеют делать. Такие парни не будут пробовать себя в музыке, или в танцах, или где-либо еще», — цитирует Льюиса Daily Mail.
Поединок между Льюисом и Тайсоном состоялся в 2002 году. Тогда британец одержал победу нокаутом в восьмом раунде.
Ранее сообщалось, что Тайсон в молодости хотел заплатить за драку с гориллой.