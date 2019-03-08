Россия выиграла медальный зачет Универсиады

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Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.

Российские спортсмены завоевали 77 медалей (26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые). У идущей на втором месте Южной Кореи шесть наград (6-2-4).

На Универсиаде 2019 года осталось разыграть 28 комплектов медалей. В девяти соревнованиях спортсмены из Южной Корей не примут участие.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий седьмого дня Универсиады.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов завоевали золото в танцах на льду на Универсиаде.