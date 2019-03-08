Бывший боец сравнил экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Фергюсона со Сталиным
Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров поделился мнением о победе «Манчестер Юнайтед» над «Пари Сен-Жермен» и рассказал о вкладе экс-наставника английского клуба Алекса Фергюсона, передает РИА «Новости».
«Манчестер Юнайтед» не лучшим составом победил, в общем-то, неплохой состав «ПСЖ». Это знаковая победа. Как раз поэтому у японцев есть выражение «За учителя дают тысячу чемпионов». Я говорю не про Уле Сульшера, хотя он тоже молодец, в Норвегии вытворял чудеса. Я говорю про Алекса Фергюсона. Его присутствие в раздевалке решает все», — написал Тактаров в инстаграме.
«Я сейчас в России и могу называть вещи своими именами. Это эффект белого тренера. Он был хорошо развит у еврейского осетина Сталина и мегрела Берии. Вот так вся страна на них реагировала», — добавил экс-боец.
Ранее сообщалось, что Фергюсон возглавит «Манчестер Юнайтед» в честь юбилея завоевания требла.