Головин выразил недовольство ходом дела Кокорина и Мамаева

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Полузащитник французского «Монако» и сборной России прокомментировал арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает ТАСС.

Игрок Лиги 1 считает, что разбирательство по делу футболистов длится слишком долго.

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«Я был в шоке от того, что произошло. Понятно, что парни виноваты в том, что сделали, но все происходящее сейчас — это точно не нормально, дело сильно затянулось. Там, откуда я родом, я столько раз видел, как люди дерутся пьяными, не пойми что происходит, но никто не сажает никого. А здесь же все очень затянулось, на мой взгляд», — поделился мнением Головин.

На данный момент форвард сине-бело-голубых и полузащитник «горожан» находятся в СИЗО «Бутырка».

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сказал, что его подопечному удалось сыграть еще один матч в стенах тюрьмы.