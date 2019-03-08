Фаната «Манчестер Юнайтед» ударили ножом в грудь в Париже

<img src="//img.gazeta.ru/files3/753/12010753/RTS23UZ4-pic905-895x505-43025.jpg">

Болельщик английского«Манчестер Юнайтед» подвергся нападению после победы «красных дьяволов» над французским «Пари Сен-Жерменом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

По информации «Би-би-си», неизвестный в Париже нанес фанату клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) ножевое ранение в грудь. Власти Англии уже связали с французскими по поводу этого инцидента.

Реклама

Отмечается, что зрителю матча Лиги чемпионов провели неотложную операцию. На данный момент он находится в парижской больнице.

Встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу «красных дьяволов».

Ранее бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар хотел попасть в судейскую комнату после матча с «Манчестер Юнайтед».