Фаната «Манчестер Юнайтед» ударили ножом в грудь в Париже
Болельщик английского«Манчестер Юнайтед» подвергся нападению после победы «красных дьяволов» над французским «Пари Сен-Жерменом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
По информации «Би-би-си», неизвестный в Париже нанес фанату клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) ножевое ранение в грудь. Власти Англии уже связали с французскими по поводу этого инцидента.
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Отмечается, что зрителю матча Лиги чемпионов провели неотложную операцию. На данный момент он находится в парижской больнице.
Встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу «красных дьяволов».
Ранее бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар хотел попасть в судейскую комнату после матча с «Манчестер Юнайтед».