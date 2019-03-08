«Даллас» дома разгромил «Колорадо» благодаря хет-трику Радулова
В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» на домашнем льду крупно победил «Колорадо Эвеланш»
Встреча закончилась со счетом 4:0.
Главным героем встречи стал «российский форвард Далласа» Александр Радулов, записавший себе в актив хет-трик.
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Российский вратарь проигравшей команды Семен Варламов отразил 26 бросков из 29.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
1:0 – Радулов (Бенн, Спецца) – 16:14 (5x5),
2:0 – Радулов (Сегин) – 28:55 (5x5),
3:0 – Бенн (Дикинсон) – 45:19 (5x5),
4:0 – Радулов – 57:02 (en).
Ранее в СМИ появилась информация о том, что дом бывшей звезды НХЛ сгорел дотла.