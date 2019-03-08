Российские фигуристы-парники взяли все медали на юниорском ЧМ
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Полина Костюкович и Дмитрий Ялин заняли весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира среди юниоров, передает «Советский спорт».
Турнир проходит в хорватском Загребе.
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Мишина и Галлямов стали мировыми чемпионами с суммой двух программ в 188,74 балла.
Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Пары
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 188,74
2. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 188,17
3. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (Россия) — 181,59
Ранее россиянин Максим Ковтун занял второе место на Универсиаде в Красноярске.