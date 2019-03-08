«Краснодар» на выезде уступил «Валенсии» в матче 1/8 финала Лиги Европы
В матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» в гостях проиграл с минимальным счетом «Валенсия» принимала, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась в пользу испанской команды — 2:1.
У «Валенсии» забивал Родриго, оформивший дубль. У «быков» отличился Виктор Классон.
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Ответный матч пройдет 14 марта в Краснодаре.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
«Валенсия» (Испания) — «Краснодар» (Россия) — 2:1
Голы: 1:0 – Родриго – 12, 2:0 – Родриго – 24, 2:1 – Классон – 63
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее «Зенит» уступил «Вильярреалу» в первом матче 1/8 Лиги Европы.