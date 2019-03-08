Семак: второй пропущенный мяч повлиял на ход матча

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом», передает «Советский спорт».

Он отметил хороший контроль мяча в исполнении соперника.

«Первый тайм прошел в более-менее равной борьбе. Были у нас моменты, были у соперника. Думаю, результат первого тайма объективен. Во второй половине встречи сыграли хуже. Пропущенный после розыгрыша аута и отскока мяч повлиял на ход матча. Гораздо сложнее стало. Соперник хорошо контролировал мяч, мы пытались форсировать события и атаковать.

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Однако мы совершили много потерь, поэтому больше отбирали мяч, нежели сумели что-то создать в концовке матча у ворот соперника. К сожалению, проиграли. Старались, но не хватило сил и нужного нам результата. Сейчас нужно восстановиться. Через два дня игра чемпионата России, а потом будет готовиться к ответному матчу», — цитирует специалиста пресс-служба «Зенита».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее «Зенит» пропустил три мяча от «Вильярреала» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.