Емельяненко оштрафовали и лишили водительских прав

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Мировой суд в Кисловодске 7 марта назначил бойцу смешанных единоборств (ММА) Александру Емельяненко наказание за отказ после ДТП пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции, передает ТАСС.

Суд постановил взыскать с обвиняемого 30 тыс рублей и лишить водительских прав на полтора года.

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«Мировой судья постановил признать Емельяненко виновным в совершении административного правонарушения... подвергнуть штрафу в 30 тыс. рублей с лишением права управления автомобилем на один год и шесть месяцев», — заявил судья.

Емельяненко в ходе заседания не признал вину. Спортсмен сказал, что его не уведомили о составлении протокола, видеофиксации и других процессуальных моментах, а отказа от прохождения освидетельствования не было.

«Я не виновен, сотрудники правоохранительных органов спровоцировали инцидент», — отметил он.

Ранее попавшему в тюрьму Емельяненко нашли замену на турнире.